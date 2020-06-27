Политика

News.ruNews.ruМедведчук заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», доктор юридических наук Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении конституции страны.
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Зеленского обвинили в нарушении Конституции

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Медведчук обвинил Зеленского в нарушении конституции

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Комсомольская правдавчера в 16:06

Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Московский Комсомолецвчера в 18:11
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Виктор Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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