Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
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