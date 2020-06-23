Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве

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