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Политик уточнил, что по его мнению, избежать прекращения транзита российского газа через Украину уже вряд ли возможно. Он также отметил, что единственным выгодным для украинской стороны вариантом могло бы стать создание газового консенсуса при участии России, ЕС и Украины.

Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

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