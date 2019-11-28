Политика
RT на русскомМедведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Политик уточнил, что по его мнению, избежать прекращения транзита российского газа через Украину уже вряд ли возможно. Он также отметил, что единственным выгодным для украинской стороны вариантом могло бы стать создание газового консенсуса при участии России, ЕС и Украины.
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Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя – недостаточно времени… Окончательное подписание должно произойти не позднее 13 декабря.
— Виктор Медведчук, украинский политикРЕН ТВ 15:51
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Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Футбол
Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы
Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве уступили шведскому "Мальме" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Общество
Министрам соцзащиты, образования и спорта Сахалинской области утвердили KPI
Руководителям сахалинского правительства утвердили очередные KPI.
Наука
Животные могут помочь людям контролировать океаны
Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
Политика
Глава минприроды Сахалинской области подал в отставку
Министр природных ресурсов Сахалинской области Александр Романов подал в отставку.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Футбол
Защитник «Милана» Дуарте выбыл из строя на 3-4 месяца
Бразильский защитник «Милана» Леонардо Дуарте выбыл из строя из-за перелома пяточной кости, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
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Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Армия и оружие
Глава Минобороны Великобритании заявил об угрозе России для НАТО
Министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес призвал усиливать международное сотрудничество, так как Россия является серьёзной угрозой для Североатлантического альянса.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что два сотрудника ведомства ранены в результате обстрела украинских военных.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.