Экономика

ИзвестияИзвестияМедведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления. В ноябре 2019 года украинцы должны были заплатить за ЖКУ 15,3 млрд грн, однако погасили только 7,4 млрд грн.
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Медведчук заявил о стремительном росте долгов украинцев за газ и отопление

ТАСС11:02

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

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Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

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Экономика сегодня20:15
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
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Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

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Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию

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Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
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США начали разрабатывать санкции против Ирака

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Lenta.ru 22:45
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В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
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Обновленный Chevrolet Equinox замечен во время испытаний

Компания General Motors готовит к дебюту обновлённую версию кроссовера Chevrolet Equinox.
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Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru 13:10
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СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

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Пушков объяснил решение Меркель ехать в Москву на переговоры с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков указал на тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву, а не отправится обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.
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Происшествия

Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Известия 19:32
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Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО

Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
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Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК 22:17
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
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Картина «Однажды в Голливуде» получила три «Золотых глобуса»

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Стало известно, с какими болезнями нельзя посещать баню

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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
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Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
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Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
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«Химки» обыграли ЦСКА в матче лидеров Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный московский доктор и телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
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США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

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Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
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Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
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Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
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