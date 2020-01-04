Политика
RT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:03, Ашберн
Хоккей
Д. Густафссон: некоторые голы России были полной лажей
Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Авто
Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России
Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
Хоккей
Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Общество
Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля ответит в суде в Дубае на вопросы о судьбе $1,7 млрд, полученных в ходе ICO TON.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Экономика
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта.
Политика
В Ираке объявили трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Армия и оружие
Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Сирийские войска освободили от боевиков расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Эт-Тах.
Гаджеты
IPhone стал самым популярным рождественским подарком в США
Удивительно, но даже устаревший iPhone 6 Plus попал в рейтинг самых популярных рождественских подарков в США – эта модель расположилась на седьмом месте.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Армия и оружие
В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Хоккей
Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроков
Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ) раскритиковал эмоциональное поведение российских игроков.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Футбол
Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней
Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
Общество
Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко
Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Авто