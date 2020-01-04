Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБК11:30

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Украине предрекли дефолт в 2020 году

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Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине

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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

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Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

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Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:03, Ашберн
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Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

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Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
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Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля ответит в суде в Дубае на вопросы о судьбе $1,7 млрд, полученных в ходе ICO TON.
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Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
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Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта.
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В Ираке объявили трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
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Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
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Удивительно, но даже устаревший iPhone 6 Plus попал в рейтинг самых популярных рождественских подарков в США – эта модель расположилась на седьмом месте.
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Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Армия и оружие

В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда, сбит в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
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Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения в полуфинале МЧМ от России (4:5 ОТ) раскритиковал эмоциональное поведение российских игроков.
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Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.
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Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
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Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
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Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Российская газета 10:33
Футбол

Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней

Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed

На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
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Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
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Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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