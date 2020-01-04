Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

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