Политика

РБКРБКМедведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБК11:30

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

RT на русском09:51

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

ТАСС09:59

Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине

Известия09:54

Медведчук предрек Украине скорый дефолт

Телеканал 360°10:13

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

News.ru09:24

Украине предрекли дефолт в 2020 году

Газета.Ru09:23
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СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
РИА Новости 09:36
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Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

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В середине декабря 2019 года всех поклонников Даны Борисовой потрясло шокирующее известие - в квартиру телеведущей нагрянули полицейские и врачи.
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Брачный возраст в России может быть скорректирован

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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
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Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли Максин Уотерс, конгрессвумен от Демократической партии США.
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Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
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В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда

Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Российская газета 12:16
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге

Мослента 06:33
Футбол

«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии

Астон Вилла и Брайтон стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

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Ларьков обматерил француза после поражения в спринте

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Камерон Диаз впервые стала мамой

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Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
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Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
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Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января

Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
ТАСС 12:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

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Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака

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Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

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В Прокопьевском районе открыли гериатрическое отделение

В посёлке Трудармейский в Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение, которое будет действовать по типу санатория.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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