Политика
РБКМедведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году. Такое мнение выразил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на сайте партии.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Хоккей
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Елена Перминова намекнула на помолвку с Александром Лебедевым
Ничего, как говорится, не предвещало, и вдруг вечером 4 января мы узнаем, что Александр сделал Елене предложение.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных на Донбассе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Закодированная Дана Борисова выпила духи
В середине декабря 2019 года всех поклонников Даны Борисовой потрясло шокирующее известие - в квартиру телеведущей нагрянули полицейские и врачи.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Политика
Пранкеры разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли Максин Уотерс, конгрессвумен от Демократической партии США.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Общество
В «Столото» назвали сроки получения выигранного миллиарда
Выигравший в лотерею миллиард рублей москвич сможет получить свои деньги в течение полугода, сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге
Футбол
«Брайтон» и «Астон Вилла» вылетели из Кубка Англии
Астон Вилла и Брайтон стали первыми клубами АПЛ, которые вылетели из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.
Армия и оружие
CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани
Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Спорт
Ларьков обматерил француза после поражения в спринте
Сам Ларьков из-за резкого перехода на соседнюю полосу тоже помешал — итальянцу. В итоге и француз, и россиянин получили желтые карточки.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Политика
Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января
Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру
Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Здоровье
В Прокопьевском районе открыли гериатрическое отделение
В посёлке Трудармейский в Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение, которое будет действовать по типу санатория.