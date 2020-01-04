Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБКвчера в 11:30

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Телеканал 360°вчера в 10:13

Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине

Известиявчера в 09:54

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

ТАССвчера в 09:59

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RT на русскомвчера в 09:51

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

News.ruвчера в 09:24

Украине предрекли дефолт в 2020 году

Газета.Ruвчера в 09:23
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
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С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
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Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия вчера в 23:17
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В правительстве РФ утвердили план адаптации к изменению климата

В правительстве Российской Федерации утвердили национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости Крым 01:45
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
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Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета вчера в 09:19
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
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Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Музыка

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков

RT на русском 02 января в 01:42
Футбол

Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

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Общество

Умер боровшийся с раком желудка онколог Павленко

Хирург-онколог петербургской Клиники высокиx медицинскиx технологий имени Н.И. Пироговa Андрей Павленко, на протяжении нескольких лет боровшийся с раком желудка, умер в Санкт-Петербурге 5 января.
Известия 02:39
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
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Армия и оружие

Шесть модернизированных Ту-95МС с новыми комплексами РЭБ поступят в войска в 2020 году

ТАСС 00:14
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Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
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Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
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Наиболее опасные ресторанные блюда назвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда, при употреблении которых возрастает риск отравления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 02:39
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Адриан: прямо сейчас Клопп — лучший тренер в мире

Голкипер «Ливерпуля» Адриан поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.
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Армия и оружие

Британский флот снова начнет сопровождать суда в Ормузском проливе

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Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
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В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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