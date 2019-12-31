Политика
RT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Энергетика
Россия и Беларусь договорились о поставках нефти
Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Армия и оружие
Новую подлодку «Князь Владимир» сдадут ВМФ в первой половине 2020 года
ВМФ РФ получит подлодку «Князь Владимир» в первой половине 2020 года. Такой информацией поделились в оборонно-промышленном комплексе России.
Политика
Американский куратор рассказал, какое оружие предоставят Украине в этом году
Американский куратор уточнил, что Конгресс США уже дал добро на конкретные системы вооружения.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Здоровье
Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идет набор веса
Как сообщает ToDay News Ufa, зарубежные ученые назвали продукты, которые дают неконтролируемый набор веса. К ним относятся: Масло рапсовое.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Армия и оружие
Жертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек
В результате серии воздушных ударов по автоколонне поддерживаемого шиитами иракского ополчения погибли шесть человек, сообщает 4 января агентство Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Армия и оружие
НАТО приостановило обучение силовиков в Ираке
НАТО приостановило обучение силовых структур Ирака после убийства американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает AFP со ссылкой на спецпредставителя альянса Дилана Уайта.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Футбол
МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Хоккей
Д. Густафссон: некоторые голы России были полной лажей
Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон прокомментировал поражение от России (4:5 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.