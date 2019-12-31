Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

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Украине предрекли дефолт в 2020 году

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Виктор Владимирович Медведчук
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Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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