Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Космос Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.

Наука Определен напиток, снижающий кровяное давление Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.

Армия и оружие Жертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек В результате серии воздушных ударов по автоколонне поддерживаемого шиитами иракского ополчения погибли шесть человек, сообщает 4 января агентство Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.

Кино Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.

Армия и оружие НАТО приостановило обучение силовиков в Ираке НАТО приостановило обучение силовых структур Ирака после убийства американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает AFP со ссылкой на спецпредставителя альянса Дилана Уайта.

Политика Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.

Политика Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой» Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".