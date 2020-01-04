Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Хоккей Брагин высказался о победе сборной России над Швецией Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.

Армия и оружие Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».

Технологии Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности.

Хоккей Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало» Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.

Хоккей Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Гаджеты Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.