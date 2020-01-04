Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

RT на русском09:51

Медведчук предрек Украине скорый дефолт

Телеканал 360°10:13

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

ТАСС09:59

Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине

Известия09:54

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБК11:30

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

News.ru09:24

Украине предрекли дефолт в 2020 году

Газета.Ru09:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Телеканал 360° 14:52
Футбол

«Бешикташ» хочет снова арендовать Кариуса у «Ливерпуля»

«Бешикташ» планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сообщает Fanatik.
Чемпионат 10:02
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru 08:56
Политика

Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»

Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун — выдающий себя за дипломата — заявил, что люди танцуют в городах Ирака.
News.ru 14:12
Армия и оружие

В США поставили морскую пехоту России на второе место в мире

Российский Диалог вчера в 03:06
Хоккей

Брагин высказался о победе сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Газета.Ru 13:24
Наука

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Lenta.ru 11:12
Армия и оружие

Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде

По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Страна Советов on-line 07:00
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости вчера в 11:45
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
ТАСС вчера в 04:59
Армия и оружие

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

REGNUM вчера в 08:50
Политика

В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
RT на русском 14:21
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

Коммерсантъ 19:00
Технологии

Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах

Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности.
OAnews вчера в 20:02
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Армия и оружие

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Политика Сегодня 15:21
Хоккей

Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.
Чемпионат 15:56
Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Гаджеты

Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Astera 02 января в 10:10
Футбол

СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе

«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 07:21
Наука

Математики и инженеры разработали правила завязывания узлов

В результате серии экспериментов учеными была разработана модель, которая может предсказать, насколько конкретный узел будет крепок.
Волгоградская правда 06:53
Происшествия

Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 17:58
Армия и оружие

AP: США перебрасывают 4200 военных на Ближний Восток

Уточняется, что 3,5 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) в ближайшее время присоединятся к 700 американским военнослужащим, которые были переброшены в Кувейт ранее на этой неделе.
RT на русском 19:04
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Мойка78 вчера в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное