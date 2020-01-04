Политика
RT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Футбол
«Бешикташ» хочет снова арендовать Кариуса у «Ливерпуля»
«Бешикташ» планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сообщает Fanatik.
Политика
Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»
Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун — выдающий себя за дипломата — заявил, что люди танцуют в городах Ирака.
Армия и оружие
В США поставили морскую пехоту России на второе место в мире
Хоккей
Брагин высказался о победе сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Армия и оружие
Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде
По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек
Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
Армия и оружие
В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР
Политика
В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
Технологии
Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах
Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Хоккей
Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.
Экономика
Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год
Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Гаджеты
Apple выпустит два бюджетных смартфона на смену iPhone SE
Стоит отметить, что с конца 2018 по лето 2019 года инсайдеры раскрывали разную информацию про iPhone SE 2. Тогда в сети тоже опубликовывали различные рендеры и называли характеристики преемника популярного компактного смартфона, но все эти данные так и не подтвердились.
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Наука
Математики и инженеры разработали правила завязывания узлов
В результате серии экспериментов учеными была разработана модель, которая может предсказать, насколько конкретный узел будет крепок.
Происшествия
Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске
Армия и оружие
AP: США перебрасывают 4200 военных на Ближний Восток
Уточняется, что 3,5 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) в ближайшее время присоединятся к 700 американским военнослужащим, которые были переброшены в Кувейт ранее на этой неделе.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Кино
Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года
Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.