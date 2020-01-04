Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Украине предрекли деиндустриализацию и дефолт

Вести.Ru11:01

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

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Газета.Ru09:23

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RT на русском09:51

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

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Известия09:54

Медведчук не исключил дефолта в Украине

Московский Комсомолец09:19
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
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Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом призвал сплоченно выступить против США, чтобы не допустить «более дерзких» действий Вашингтона.
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До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты.
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В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
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Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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Большунов: думаю завтра налить Клебо перед стартом

Перед гонкой Большунов всего 1 секунду уступает в общем зачёте лидеру — норвежцу Йоханнесу Клебо.
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Экс-глава ЦРУ рассказал, как Иран отомстит за убийство Сулеймани

Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.
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Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
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В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
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Эрдоган сообщил о надвигающейся 200-тысячной волне беженцев

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В ВСУ заявили о страшном неизвестном враге на Донбассе

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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
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Врачи рассказали, что будет, если отказаться от алкоголя

Главный врач немецкой клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер рассказала об изменениях, которые начинают происходить в человеческом организме после отказа от употребления алкогольных напитков, сообщает «Известия».
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Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
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В США начались гонения на саксофониста Бутмана

Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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