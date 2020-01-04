Политика
RT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Политика
Роухани призвал Эрдогана объединиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом призвал сплоченно выступить против США, чтобы не допустить «более дерзких» действий Вашингтона.
Происшествия
Возросло число погибших в результате наводнения в Индонезии
До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Политика
Ижевский депутат поздравил горожан с Новым годом вместо Путина
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Хоккей
Швеция — Россия 4:4 (Овертайм)
Российский вратарь пропустил шайбу между щитками, посл чего она покотилась в ворота, но в последний момент Журавлев смог вынести ее с линии ворот.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Спорт
Большунов: думаю завтра налить Клебо перед стартом
Перед гонкой Большунов всего 1 секунду уступает в общем зачёте лидеру — норвежцу Йоханнесу Клебо.
Политика
Экс-глава ЦРУ рассказал, как Иран отомстит за убийство Сулеймани
Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Политика
Эрдоган сообщил о надвигающейся 200-тысячной волне беженцев
Авто
Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России
Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если отказаться от алкоголя
Главный врач немецкой клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмила Мальмейстер рассказала об изменениях, которые начинают происходить в человеческом организме после отказа от употребления алкогольных напитков, сообщает «Известия».
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Политика
В США начались гонения на саксофониста Бутмана
Знаменитый российский саксофонист Игорь Бутман стал жертвой махровой русофобии в США.
Наука
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи
Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
Шоу-бизнес
Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью
Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Экономика
Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов
Под конец года президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.