Политика

RT на русскомRT на русскомМедведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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Украинская политическая партия. Была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 9 декабря 1999 года как «Всеукраинское объединение „Центр“». В июле 2016 года партия была переименована в «За жизнь».
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