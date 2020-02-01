Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведчук заявил о возможном крахе экономики Украины

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
ТАСС10:51

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Медведчук предупредил о возможном крахе украинской экономики

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Медведчук заявил о риске краха экономики Украины из-за «пирамиды ОВГЗ»

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Медведчук предрек крах экономике Украины из-за гособлигаций

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Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

REGNUM11:43
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
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В Кабо-Верде прошел суд над российскими моряками

Суд столицы Кабо-Верде Прая потребовал для одиннадцати российских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает агентство Франс Пресс.
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Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
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Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Газета.Ru 14:15
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Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Армия и оружие

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
Происшествия

Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет

Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 11:59
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнего актера «Ералаша»

Московский Комсомолец 30 января в 09:48
Политика

Лига арабских государств отвергла «сделку века» США

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:06
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Тело рабочего нашли под завалами обрушившейся крыши СКК в Петербурге

Тело рабочего обнаружено под завалами петербургского спортивно-концертного комплекса (СКК), где 31 января произошло обрушение во время демонтажа крыши.
Народные новости вчера в 09:10
Политика

Зеленский пригласил США для разработки шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео пригласил крупные американские компании к совместной разработке шельфа Черного моря, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
ФАН вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить

Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
News.ru 11:56
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие

Отряд кораблей во главе с «Маршалом Устиновым» вошел в Северное море

В субботу Северный флот ВМС России сообщил о прохождении отрядом кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" пролива Па-де-Кале.
Вести.Ru 11:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru 11:52
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Политика

Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 13:16
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru вчера в 07:28
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Российская газета 29 января в 11:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru 13:34
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
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Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»

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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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