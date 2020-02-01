Экономика
ТАССМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
"Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.
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с чего всё началось
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.ТАСС10:51
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Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Хоккей
Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз".
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
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Валерий Карпин: «Результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке»
Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться.
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Общество
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Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Происшествия
Первый этаж жилого дома затопило кипятком в Перми
В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жители сбежались наверх и засняли кипящий поток на видео.
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Ученые рассказали о пользе овсянки для человека
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
В Перми госпитализировали семерых детей из-за отравления хлоркой
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Футбол
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Слован» в контрольном матче
Футболисты московского "Динамо" победили чешский "Слован" из Либереца в контрольном матче на сборе в Турции.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Технологии
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Как пишет интернет-издание "Фонтанка", такой вид сияний может прояснить особенности так называемых атмосферных волн в мезосфере.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в 20-м туре Бундеслиги
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Политика
В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию
Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на Площади обороны митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Общество