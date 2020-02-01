Экономика

ТАССТАССМедведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

"Вряд ли результат 2019 года можно считать успехом, поскольку в отдельные годы прирост прямых иностранных инвестиций достигал $6-8 млрд", - констатировал глава политсовета.
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с чего всё началось

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
ТАСС10:51

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