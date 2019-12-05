Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

По словам премьер-министра РФ, экономика в уходящем году развивалась, но не такими значительными темпами, как бы хотелось. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране.
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