Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
Читать в источнике
Комментировать319

Подробнее о событии

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUMвчера в 04:58

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новостивчера в 10:54

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМ05 декабря в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:41, Ашберн
Музыка

Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска

Mockva.ru вчера в 13:36
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Политика

В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Известия 08:57
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
РИА Новости 07:52
Футбол

Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса

РИА Новости 08:31
Политика

Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Lenta.ru 08:58
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика

Reddit увидел в утечке секретных документов о Brexit российский след

Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
Forbes 04:24
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Аргументы и Факты 01:06
Авто

Для Арктики разработали вездеходы с гибридной силовой установкой

В Петербурге в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее» были представлены различные модели вездеходов с гибридной силовой установкой, которые будут доставлять грузы в Антарктиду и Арктику.
32CARS.ru вчера в 02:33
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

Крупнейший в мире водопад Виктория высох

Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Футбол

Краснодар — ЦСКА 0:1 (2-й тайм)

После первого тайма ЦСКА выигрывает с минимальным счётом. Единственный гол забил полузащитник Иван Обляков.
Bobsoccer 09:22
Происшествия

Полиция заподозрила двух человек после пожара в одесском колледже

Два человек будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже, сообщил заместитель начальника главного управления Нацполиции, начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.
РИА Новости 09:27
Фигурное катание

Американский фигурист побил два мировых рекорда на Гран-при в Турине

Американец Натан Чен победил в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Турине, обновив два мировых рекорда.
Известия 08:54
Политика

Аксенов ответил на планы Украины провести марш на Крым

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов ответил на планы Меджлиса* (экстремистская организация, запрещенная законом РФ) устроить поход на Крым.
Южный Федеральный 09:16
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
Кино

Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»

Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Фильм Про 03:00
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Кино

Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман

РИА Новости 05:20
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости вчера в 07:51
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости 05 декабря в 23:10
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Sportbox.RU 09:28
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное