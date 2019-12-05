Экономика
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
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Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
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На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества.
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Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
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В Ставрополе выбрали лауреатов премии имени В. И Слядневой 2019 года
Правление некоммерческого Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой рассмотрело кандидатуры на соискание ежегодной премии Фонда в 2019 году, представленные региональными организациями писательских союзов и Российского военно-исторического общества.
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В Турции испытали российские С-400
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус», Георгиев признан первой звездой матча
Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший 45 бросков, был признан первой звездой матча, Панарин стал второй звездой игры.
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Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
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Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»
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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Происшествия
ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
Наука
В эволюции зубов и челюстей травоядных динозавров нашли общие черты
Изучая черепа травоядных и плотоядных динозавров, ученые из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили, что, несмотря на множество вариантов развития растительноядных динозавров, некоторые общие черты появляются в ходе эволюции даже у неродственных видов.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Происшествия
Под Екатеринбургом горит склад с покрышками
Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня на соседний склад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия