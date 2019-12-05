Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАССвчера в 06:10

«Нам надо готовиться к изменениям на рынке труда» — Медведев

REGNUMвчера в 04:21

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известиявчера в 04:29

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМвчера в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфаксвчера в 04:19

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

РИА Новостивчера в 04:06

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБКвчера в 04:32
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
РИА Новости вчера в 21:39
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте «РетроМаркет» появилось объявление о продаже редчайшего советского микроавтобуса ЗИЛ-3207.
Автоновости дня 04 декабря в 00:35
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Налоговый режим для самозанятых распространили еще на 19 регионов

Сеча специальный налоговый режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Общество

На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян

На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества.
Коммерсантъ вчера в 12:39
Энергетика

Новак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
ТАСС вчера в 16:26
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Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество

В Сингапуре арестовано попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги находящееся под санкциями США российское судно "Севастополь".
Российская газета вчера в 23:26
Общество

ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов

Юга.ру 04 декабря в 09:32
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
РИА Новости вчера в 11:30
Культура

В Ставрополе выбрали лауреатов премии имени В. И Слядневой 2019 года

Правление некоммерческого Литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой рассмотрело кандидатуры на соискание ежегодной премии Фонда в 2019 году, представленные региональными организациями писательских союзов и Российского военно-исторического общества.
Ставропольская правда вчера в 04:40
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Коламбус», Георгиев признан первой звездой матча

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев, отразивший 45 бросков, был признан первой звездой матча, Панарин стал второй звездой игры.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество

Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
РИА Новости 03 декабря в 16:52
Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк публично извинился перед Джессикой Бил «за измену»

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о романе с партнершей по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт.
Вечерний курьер вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk вчера в 13:05
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Известия вчера в 20:03
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 10:00
Политика

Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
РБК вчера в 22:50
Авто

Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus

Автоновости дня вчера в 03:10
Происшествия

ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
Вести.Ru вчера в 22:17
Наука

В эволюции зубов и челюстей травоядных динозавров нашли общие черты

Изучая черепа травоядных и плотоядных динозавров, ученые из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили, что, несмотря на множество вариантов развития растительноядных динозавров, некоторые общие черты появляются в ходе эволюции даже у неродственных видов.
Индикатор вчера в 11:00
Экономика

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Телеканал 360° вчера в 07:09
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня на соседний склад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда 04 декабря в 10:29
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service 03 декабря в 05:37
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия вчера в 06:35
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru вчера в 14:57
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