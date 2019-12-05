Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

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Политика США расширили санкции против России Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.