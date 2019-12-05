Экономика
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно
ПРАЙМ05 декабря в 04:23
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Здоровье
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Транспорт
На серой ветке столичного метро прервано движение
Сбой в движении поездов произошел около 11:30 субботы на серой линии метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Происшествия
Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Происшествия
Пятница распалила петербуржцев. За ночь в городе стреляли трижды
Конец рабочей недели громко отметили в Петербурге. Гуляния в кафе трижды закончились стрельбой.
Политика
Армия ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы»
Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Авто
Появились первые фото Kia Seltos российской сборки
В моторную гамму "российского" Seltos входят три бензиновых агрегата: "атмосферники" на 1,6 и 2,0 литра, а также турбодвигатель на 1,6 литра.
Футбол
«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит пять iPhone
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Музыка
Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»
На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Культура
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
Общество
Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)
Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
Политика
В Киеве готовятся к массовым акциям из-за «нормандского» саммита
Нацполиция Украины предупредила, что в Киеве 8 и 9 декабря ожидаются несколько массовых акций с участием до нескольких десятков тысяч человек, посвященных встрече лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, которая пройдет 9 декабря.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Зеленский допустил амнистию ополченцев, у которых «нет рук в крови»
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной амнистию ополченцев самопровозглашенных республик в Донбассе, но для этого необходимо установить безопасный режим и провести выборы.