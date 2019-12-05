Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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ПРАЙМ05 декабря в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
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Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
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В 2020 году Apple выпустит пять iPhone

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