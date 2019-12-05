Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok
Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу о мошенничестве против сотрудников фонда Baring Vostok и основателя компании Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает «Интерфакс».
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
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Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку
Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам годам лишения свободы условно, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Политика
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Происшествия
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Экономика
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Общество
Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны
Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.
Здоровье
В России заболеваемость детей снизилась на 9%
За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
Футбол
Массимо Каррера возглавил греческий АЕК
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно
Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила остановку
В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Общество
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".