Экономика

Lenta.ruLenta.ruМедведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
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Банк «Восточный» подал иск на 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Банк «Восточный», признанный потерпевшим по делу о мошенничестве против сотрудников фонда Baring Vostok и основателя компании Майкла Калви, подал гражданский иск о возмещении ущерба, сообщает «Интерфакс».
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

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Общество

Блогера Егора Жукова приговорили к условному сроку

Кунцевский суд Москвы приговорил блогера Егора Жукова к трём годам годам лишения свободы условно, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

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Политика

США намерены убедить Турцию отказаться от С-400

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Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Российская газета 03:00
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Коболев назвал крайним сценарием обращение в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд в случае прекращения транзита.
РБК вчера в 16:25
Политика

Зеленский накануне «нормандского саммита» созвонился с Макроном

Как говорится в сообщении, Макрон и Зеленский «скоординировали позиции» перед саммитом «нормандской четверки».
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Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Общество

Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны

Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.
Pravda.Ru вчера в 21:23
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
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В России заболеваемость детей снизилась на 9%

За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
Евразия Daily 01:22
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Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
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Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Экономика

Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила остановку

В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
REGNUM 00:32
Политика

Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
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Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество

В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его.
РИА Новости вчера в 21:43
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Народные новости вчера в 06:28
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru вчера в 11:59
Экономика

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 04 декабря в 07:38
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