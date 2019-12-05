Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

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ПРАЙМвчера в 04:23

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБКвчера в 04:32

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

РИА Новостивчера в 04:06
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Общество

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Происшествия

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Общество

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Общество

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Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Кино

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