Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

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Происшествия В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Наука В эволюции зубов и челюстей травоядных динозавров нашли общие черты Изучая черепа травоядных и плотоядных динозавров, ученые из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили, что, несмотря на множество вариантов развития растительноядных динозавров, некоторые общие черты появляются в ходе эволюции даже у неродственных видов.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Армия и оружие По Алеппо нанесён ракетный удар Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) нанесли новый ракетный удар по жилому дому в населённом пункте Вахиди к югу от города Алеппо.