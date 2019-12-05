Экономика
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Авто
Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже
Серийная сборка отечественной модели планируется на первый квартал 2020 года. Возможно будет собрано примерно 2000 машин.
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин
В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей.
Футбол
Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»
«Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.
Финансы
Минфин отказался от заимствований в долларах
В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
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Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Кино
Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть
Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Происшествия
В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия
Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Наука
В эволюции зубов и челюстей травоядных динозавров нашли общие черты
Изучая черепа травоядных и плотоядных динозавров, ученые из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили, что, несмотря на множество вариантов развития растительноядных динозавров, некоторые общие черты появляются в ходе эволюции даже у неродственных видов.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Армия и оружие
По Алеппо нанесён ракетный удар
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) нанесли новый ракетный удар по жилому дому в населённом пункте Вахиди к югу от города Алеппо.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".