Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

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В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.
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