Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».

Здоровье Причины повышенного давления по утрам назвали медики Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Кино Венсан Кассель сравнил Эвелину Бледанс с Моникой Белуччи Французский актер Венсан Кассель, который привез в Россию новый фильм «Особенные», сравнил актрису Эвелину Бледанс со своей бывшей супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.

Политика Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Общество США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.

Политика МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Общество В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.