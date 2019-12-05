Экономика
Lenta.ruМедведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24».
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Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
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Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
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Память погибших во время крушения самолета «Руслан» почтят в Иркутске 6 декабря.
Общество
В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который бежал из СССР при помощи ЦРУ в 1980 году, скончался в возрасте 73 лет.
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Политика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Общество
В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
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Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев – четвертый
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