Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАССвчера в 06:10

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБКвчера в 04:32

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

РИА Новостивчера в 04:06

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМвчера в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфаксвчера в 04:19

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известиявчера в 04:29

«Нам надо готовиться к изменениям на рынке труда» — Медведев

REGNUMвчера в 04:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Футбол

Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
RT на русском 00:50
Происшествия

На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая

Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
REGNUM вчера в 13:30
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Известия 00:28
Футбол

Главный тренер «Шанхая» может возглавить «Эвертон»

«Эвертон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Марку Силвы.
Спорт-Экспресс 04:08
Спорт

Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории

Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
ProstoProSport 03:35
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

РБК 03:03
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев не собирается жениться

Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Время Пресс 03:27
Политика

Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани

Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Экономика сегодня 04 декабря в 20:00
Происшествия

Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Ведомости 03:38
Авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Российская газета 03:00
Армия и оружие

Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Военное дело 04 декабря в 10:35
Наука

Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками

Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
N+1 вчера в 05:33
Биатлон

Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира

Правда УрФО вчера в 15:26
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Авто

Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta

Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 14:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 04 декабря в 02:26
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 03:29
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Футбол

Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

РБК 03:41
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый отечественный электромобиль Zetta проходит последний этап процедуры сертификации, дающей право на продажи.
Тарантас Ньюс вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 03 декабря в 12:03
Общество

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Газета.Ru вчера в 07:04
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