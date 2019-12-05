Экономика
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Футбол
Непомнящий высказался о возможном изменении правила об офсайде
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном изменении правила офсайда, которое предложил президент УЕФА Александер Чеферин.
Происшествия
На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая
Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Футбол
Главный тренер «Шанхая» может возглавить «Эвертон»
«Эвертон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Марку Силвы.
Спорт
Эксперт раскрыл причины удаления данных из базы Московской лаборатории
Ректор МГЮА Виктор Блажеев рассказал о причинах удаления данных из базы Московской лаборатории. Об этом он заявил в интервью ТАCC.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не собирается жениться
Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Политика
Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани
Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Происшествия
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии
Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Авто
Новый Kia Mohave сертифицировали для России
На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Армия и оружие
Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Общество
WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, советуют действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый отечественный электромобиль Zetta проходит последний этап процедуры сертификации, дающей право на продажи.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.