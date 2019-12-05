Экономика
ИнтерфаксМедведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2019 году будет в интервале 1,3-1,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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Здоровье
Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту в защиту Татьяны Быковской
В Ростовской области врачей заставляют подписывать письмо президенту в поддержку донского министра здравоохранения Татьяны Быковской.
Авто
В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки
В следующем году в автосалонах Volkswagen появится сразу три новых транспортных средства.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Армия и оружие
Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Фигурное катание
Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при по фигурному катанию
Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в финале юниорской серии Гран-при среди девушек-одиночниц.
Политика
Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»
Происшествия
В Перми почтили память погибших 10 лет назад в «Хромой лошади»
Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. Пермский клуб отмечал восьмилетие.
Футбол
Трансферный бан с «Челси» снимут в январе 2020 года
Трансферный бан с «Челси» будет снят в январе 2020 года.
Авто
Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
Единоборства
Руис намного тяжелее Джошуа, Поветкин перевесил Хантера
По итогам церемонии взвешивания Поветкин показал вес 104 кг. Хантер оказался чуть легче — его вес составил 102,8 кг.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Космос
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Пресс-служба японского бренда рассказала о новинках, которые ждут россиян в будущем году.
Игры
Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass
В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.
Общество
Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма
На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудят 7 декабря в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.