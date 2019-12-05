Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМедведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2019 году будет в интервале 1,3-1,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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