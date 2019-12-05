Экономика
Газета.RuМедведев пообещал не закрывать YouTube
Свое выступление глава правительства начал с экономических успехов государства. Уходящий год стал для экономики и социальной сферы стабильным, отметил Медведев, темпы роста составили 1,3–1,5% ВВП.
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Политика
Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
Футбол
Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака»
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака" до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача
На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Политика
В Верховной Раде призвали возобновить авиасообщение с Россией
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о необходимости возобновления авиасообщения с Россией.
Общество
Суд на месяц закрыл крымский парк львов «Тайган»
Белогорский районный суд Крыма на месяц приостановил деятельность парка львов "Тайган", сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
Культура
Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере
Хоккей
Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»
Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Армия и оружие
ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57
Свой первый полет опытный истребитель Gripen E совершил 15 июня 2017 года.
Общество
Путин поддержал создание базы неизвестных пациентов
Президент Владимир Путин поддержал идею о разработке единой информационной базе неизвестных пациентов.
Политика
Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Общество
Сбербанк переведет сервисы Москвы на свою ИТ-инфраструктуру
Как пояснил РБК источник, близкий к проекту, речь идет об использовании Москвой ИT-платформы Сбербанка: на нее будут перенесены как существующие городские сервисы, так и разрабатываться новые.
Экономика
HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Футбол
Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро
По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Фигурное катание
Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Энергетика
Новак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ
Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил представленную Москвой методику, которая исключает подсчёт газового конденсата РФ в добыче в рамках своей квоты.
Политика
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.