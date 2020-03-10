Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииМедведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о поддержки его партией во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, сообщает RT.
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