Политика
Общественное телевидение РоссииМедведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о поддержки его партией во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, сообщает RT.
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Медведев призвал все фракции в Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
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Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
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Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
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В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
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Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
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Коронавирус подкосил японский Lexus
Автомобильный бренд Lexus стал очередной жертвой коронавируса. Производство автомобилей японской марки будет сокращено.
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В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
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Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
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ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
Экономика
Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов
Американский индекс широкого рынка S & P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п. Коронавирус продолжает разрушать рынки.
Общество
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Политика
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Как рассказать о падении рубля, не используя фразу «падение рубля». Методичка от федеральных телеканалов
Правда, напрямую о падении рубля федеральные телеканалы заявить постеснялись.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.