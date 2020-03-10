Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.

Энергетика Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6% Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.

Экономика Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.

Финансы Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.

Экономика Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Общество В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Экономика Курс рубля обрушился следом за курсом нефти Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.

Происшествия Горение на водородной станции петербургского завода локализовано Ранее на территории петербургского предприятия, расположенного по адресу проспект Энгельса, дом 27, в 19:39 по мск времени произошло воспламенение водородной станции, в результате которого в срочном порядке были эвакуированы 650 человек из близ находящихся объектов.

Футбол «Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Происшествия Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.