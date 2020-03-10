Политика

REGNUMREGNUMМедведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны

Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.
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Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» поправок в Конституцию

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В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
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Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
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