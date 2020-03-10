Политика
REGNUMМедведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте партии.
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Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Энергетика
Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Что произошло с нефтью и рублем Крах договоренностей ОПЕК + о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.
Финансы
Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Происшествия
Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 1,5 млн рублей
Ранее в полицию поступила информация, что в торговый павильон на улице Лермонтова ворвался мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет.
Кино
Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Шоу-бизнес
Собчак задрала ногу на Мальдивах в поддержку курса рубля
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с задранной ногой, комментируя снижение курса рубля к евро и доллару.
Финансы
На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля
Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31% — до 31,43 доллара за баррель.
Экономика
Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти
Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Экономика
Курс рубля обрушился следом за курсом нефти
Минувшие выходные ознаменовались не только празднованием Международного женского дня, но и катастрофическим падением стоимости нефти, а следом — и рубля.
Происшествия
Горение на водородной станции петербургского завода локализовано
Ранее на территории петербургского предприятия, расположенного по адресу проспект Энгельса, дом 27, в 19:39 по мск времени произошло воспламенение водородной станции, в результате которого в срочном порядке были эвакуированы 650 человек из близ находящихся объектов.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ
В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Футбол
«Зенит» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Энергетика
В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Общество
Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Футбол
Чемпионат Англии. «Лестер» разгромил «Астон Виллу»
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова сообщила читателям о «черной полосе» в ее жизни.