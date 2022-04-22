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Медведев: Европа без российского газа не продержится и недели

О том, что Еврокомиссия допустила возможность оплаты за российский газ в рублях стало накануне сообщило агентство Reuters.
Российская газета
"Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает зампред Совбеза РФ.
Интерфакс
В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".
РИА Новости
В Еврокомиссии предупреждали в середине апреля, что оплата российского газа рублями станет обходом наложенных на Москву международных санкций.
РБК

Подробнее о событии

Медведев: Европа без российского газа не продержится и недели
Российская газета18:48
Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели
RT на русском18:15
Медведев заявил, что Европа без российского газа не протянет и недели
ТАСС18:31
Зампредседателя СБ Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа
РИА Новости18:22
Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа
Газета.Ru18:21
Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газа
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Медведев: Европа не протянет без российского газа и недели
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