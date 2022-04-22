Российская газетаМедведев: Европа без российского газа не продержится и неделиО том, что Еврокомиссия допустила возможность оплаты за российский газ в рублях стало накануне сообщило агентство Reuters.Российская газета"Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает зампред Совбеза РФ.ИнтерфаксВ то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".РИА НовостиВ Еврокомиссии предупреждали в середине апреля, что оплата российского газа рублями станет обходом наложенных на Москву международных санкций.РБКЧитать далееСвернутьГлас НародаГлас НародаГазета.RuКомсомольская правдаФАНLife.ruREGNUMПодробнее о событииМедведев: Европа без российского газа не продержится и неделиРоссийская газета18:48Медведев: Европа не продержится без российского газа и неделиRT на русском18:15Медведев заявил, что Европа без российского газа не протянет и неделиТАСС18:31Зампредседателя СБ Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газаРИА Новости18:22Медведев: Европа и недели не протянет без российского газаГазета.Ru18:21Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газаИнтерфакс18:18Медведев: Европа не протянет без российского газа и неделиКоммерсантъ18:35Показать ещёОценить180Поделиться