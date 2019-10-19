Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Европа устала из-за желания США доминировать, а формат G8 исчерпал себя. Об этом сообщает телеканал РБК. Такое заявление сделал глава правительства в интервью сербской газете «Вечерние новости».

Медведев: Европа устала от желания США доминировать в мире

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