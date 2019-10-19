Политика
Телеканал 360°Медведев: Европа устала от желания США доминировать в мире
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Европа устала из-за желания США доминировать, а формат G8 исчерпал себя. Об этом сообщает телеканал РБК. Такое заявление сделал глава правительства в интервью сербской газете «Вечерние новости».
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Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе
Российская газетавчера в 17:00
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Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 03:00
Происшествия
В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей
В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Евразия Daily 03:31
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
Российская газета 01:09
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Политика
ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии
Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
РЕН ТВ 17 октября в 20:33
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Происшествия
В московском метро ударили ножом полицейского
На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
REGNUM 01:41
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Политика
Глава СПЧ на вопрос о своей отставке ответил вопросом
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уклонился от ответа на вопрос о своей возможной отставке.
Росбалт 17 октября в 09:58
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Кино
Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира
Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.
Российская газета 05:07
Здоровье
Врач рассказал о последствиях «кома в груди»
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.
SpeedMe вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Бочкарева высказалась о скандале с задержанием
WomanHit.ru вчера в 10:15
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 13:00
Единоборства
Боец UFC использовал ингалятор во время поединка и был лишен победы
Поединок в тяжелом весе между бойцами смешанного стиля (MMA) Грегом Харди и Беном Сосоли на турнире UFC on ESPN 6 был признан несостоявшимся.
Lenta.ru 04:27
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек
На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
РБК вчера в 20:35
Политика
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда вчера в 13:53
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Выяснилось, что Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования
Актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая мегазвездой отечественного кинематографа, благодаря исполнению главной роли в нашумевшем сериале «Моя прекрасная няня», в один «прекрасный» момент поняла, что ее популярность на ТВ обернулась крахом в обыденной жизни.
Bimru.ru 02:13
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском вчера в 04:34
Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews 03:12