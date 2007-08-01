Футбол

Нева СпортНева СпортМедведев: Кокорин мечтает завершить карьеру в «Зените»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего клуба Александра Кокорина, который присоединился к команде после освобождения из колонии. Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс».
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Александр Медведев: «Переговорить с Кокориным о продлении контракта можем весной»

Спорт-Экспресс11:56

Медведев: Кокорин мечтает завершить карьеру в «Зените»

Нева Спорт12:37
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Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

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Глава региона недоволен текущими результатами "черно-белых" Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал адресованное ему открытое письмо, в котором болельщики ХК "Трактор" потребовали отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа.
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Политика

В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

Полицейские разблокировали здание парламента в Тбилиси, они оттеснили протестующих.
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Политика

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«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
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ТАСС 07:49
Армия и оружие

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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей.
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NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
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Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе

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Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Донстар» из-за невыплат зарплаты сотрудникам.
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Общество

Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

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Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
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«Норникель» радикально сократит выбросы

«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе.
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Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Политика

В Кремле прокомментировали корпоративные изменения в «Яндексе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящим в "Яндексе".
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СМИ узнали, как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк

20 лет назад Мисс очарование, 17-летнюю Элеонору Кондратюк облили серной кислотой.
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Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского клуба «Зенит». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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