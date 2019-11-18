Футбол
Нева СпортМедведев: Кокорин мечтает завершить карьеру в «Зените»
Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс». Гендиректор «сине-бело-голубых» отметил, что сейчас Кокорин готовится с основной командой и набирает форму. «От того, насколько быстро он обретет кондиции и будет зависеть его будущее и спортивная судьба», — отметил глава «Зенита».
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Нападающий сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру.Спорт-Экспресс11:56
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Александр Медведев об Александре Кокорине: надеюсь, он слов на ветер не бросает
Петербургский дневник14:59
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