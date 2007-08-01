Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о состоянии нападающего клуба Александра Кокорина, который присоединился к команде после освобождения из колонии. Слова Медведева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

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