Спорт день за днем

Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»

Политика Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Футбол «Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Футбол «Динамо»: кому сложнее по итогам трансферного окна — Орещуку или Хохлову? Определяться с трансферной политикой предстояло в кратчайшие сроки, при том, что в «Динамо» даже не было спортивного директора.

Космос Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили об успешном завершении стадии защиты эскизного проекта телескопом WFIRST.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Экономика Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года.

Авто Солнце, ветер и вода Силу воды олицетворял Ниагарский водопад, шумящий в канадской провинции Онтарио — недалеко, кстати, от Детройта, который по-прежнему считается автомобильной столицей США.

Единоборства Нурмагомедов в Абу-Даби находится под охраной вооружённых людей Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби, где 7 сентября он сразится с американцем Дастином Порье, находится под усиленной охраной.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Политика Трамп не исключил возможности встречи с Рухани на полях ГА ООН Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.

Экономика ФНС предложила способ решения проблемы копеечных долгов Если правительство одобрит поправки, когда сумма долга не превышает 3000 рублей, налоговики больше не будут ее изымать, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась говорить о здоровье Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.