Футбол
Нева СпортМедведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию полузащитником сине-бело-голубых Матиасом Краневиттером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Футбол
Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
ProstoProSport 15:35
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол
«Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе
Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.
ГТРК Алания 03:36
Происшествия
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
По словам производителя, есть «минимальная вероятность» попадания в продукт небольшой детали.
Известия 14:49
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Футбол
«Динамо»: кому сложнее по итогам трансферного окна — Орещуку или Хохлову?
Определяться с трансферной политикой предстояло в кратчайшие сроки, при том, что в «Динамо» даже не было спортивного директора.
Спорт-Экспресс 01:25
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты семи новинок на видео
Европейская организация Euro NCAP провела новую серию независимых краш-тестов автомобилей.
Автоновости дня 07:16
Космос
Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Комсомольская правда 13:50
Космос
Эксперты защитили эскизный проект телескопа WFIRST
Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили об успешном завершении стадии защиты эскизного проекта телескопом WFIRST.
Rusargument 11:56
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Экономика
Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира
Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года.
РБК 15:37
Авто
Солнце, ветер и вода
Силу воды олицетворял Ниагарский водопад, шумящий в канадской провинции Онтарио — недалеко, кстати, от Детройта, который по-прежнему считается автомобильной столицей США.
Коммерсантъ 10:21
Единоборства
Нурмагомедов в Абу-Даби находится под охраной вооружённых людей
Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби, где 7 сентября он сразится с американцем Дастином Порье, находится под усиленной охраной.
News.ru 05:00
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика
Трамп не исключил возможности встречи с Рухани на полях ГА ООН
Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
RT на русском 14:08
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Экономика
ФНС предложила способ решения проблемы копеечных долгов
Если правительство одобрит поправки, когда сумма долга не превышает 3000 рублей, налоговики больше не будут ее изымать, сообщает РБК.
Бизнес-новости в Кирове 15:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском вчера в 07:13
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31