Спорт день за днем

Медведев: Краневиттер не раскрылся в «Зените»

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Экономика В России на 7% выросла стоимость авиабилетов Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Футбол Сборная России вылетела в Глазго Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии.

Политика Телеведущий Соловьев прогнозирует локальные войны на Украине Известный телеведущий Владимир Соловьев считает, что в скором времени Украина будет обречена на войны местного значения.

Политика В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Политика Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

Футбол Бывший форвард «Рубина» Жонатас перейдет в «Динамо» По нашей информации, бывший футболист «Рубина» Жонатас в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».

Происшествия Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР) в среду, 4 сентября.

Здоровье В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет Помимо России, рост смертности от ВИЧ фиксируется в других государствах бывшего Советского Союза.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Политика Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Здоровье Россия перейдет на новую вакцину от гриппа Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме. Здесь могут привиться все желающие.

Космос Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Общество Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством» Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

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Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Футбол Кепа: «Не горжусь своим отказом уйти на замену» Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вспомнил ситуацию в финале Кубка английской лиги, когда он отказался уходить на замену.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.