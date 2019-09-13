Политика
Российская газетаМедведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика
Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Национальная служба новостей 11:46
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Армия и оружие
Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов
В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.
Аргументы и Факты 11:34
Футбол
«Арсенал» сообщил, что Ляказетт выбыл до октября
Bobsoccer 10:37
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Финансы
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
Взгляд.ру 12:43
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru 07:19
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше самолетов F-35
Ранее Business Insider составил рейтинг самого плохого американского вооружения, где на первом месте оказался истребитель F-35, который сочли дорогим и ненадежным США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.
Аргументы и Факты 11 сентября в 14:00
Космос
OneWeb запустит первую партию из 34 спутников с Байконура в декабре
Британская компания OneWeb уже в ближайшем декабре намерена запустить в космос первую крупную партию из 34 спутников, которые в будущем станут частью покрывающей всю планету интернет-сети.
Life.ru вчера в 21:50
Культура
Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства
Вести.Ru вчера в 17:47
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Зеленский призвал сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова
Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.
Народные новости 01:37
Финансы
Стало известно, насколько увеличатся пенсии в ближайшие три года
Социальная пенсия в 20 году, как предполагается, вырастет на семь процентов, в 21-ом - на 2,6, а еще через год на 3,1 процента.
ВЕТТА 09:05
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Актуальные Новости 04:37