Будьте в Плюсе

Медведев: РФ симметрично ответит на военную инфраструктуру НАТО в Швеции и Финляндии

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Балтийское море становится местом, где доминируют страны НАТО, однако Россия примет симметричные меры в случае необходимости, сообщает
 ТАСС.
Ведомости
4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО.
Газета.Ru
Против присоединения Финляндии и Швеции к альянсу выступает Турция.
Smotrim.ru
В начале июля Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».
РБК

Подробнее о событии

Медведев пообещал симметричный ответ на вступление Финляндии в НАТО
Известиявчера в 14:11
Медведев заявил, что Балтийское море становится регионом, где, по сути, доминирует НАТО
ТАССвчера в 10:52
Самое цитируемое
Медведев пообещал симметричную реакцию на вступление Финляндии в НАТО
РБКвчера в 11:24
Медведев напомнил о симметричном ответе на угрозы при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
RT на русскомвчера в 11:08
Медведев: РФ симметрично ответит на военную инфраструктуру НАТО в Швеции и Финляндии
Газета.Ruвчера в 11:10
Медведев: Россия ответит на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО
РИА Новостивчера в 11:00
Зампред СБ Медведев заявил о симметричном ответе на расширение военной инфраструктуры НАТО
Lenta.ruвчера в 10:53
Медведев: РФ симметрично ответит Финляндии и Швеции из-за НАТО
URA.Ruвчера в 10:42

Интересное

МЧС сообщило, что при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

Как уточнили в ведомстве, восемь человек погибли в результате происшествия, еще трое пострадали, их осматривают медики.
Lenta.ru19:11

Советник президента США Нойбергер назвала Россию, Иран, КНР и КНДР угрозами в киберсфере

Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности заявила, что Россия представляет такую же опасность для Соединенных Штатов в цифровой сфере, как Иран, Китай и КНДР, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 15:41

Der Spiegel: госдолг Германии достиг исторического максимума

По данным немецкого журнала Der Spiegel, государственный долг Германии перед банками и частными компаниями достиг исторического максимума, превысив отметку €2,3 трлн.
Московский Комсомолец18:31

Директор Пугачевой рассказала, что Примадонна переводит свою пенсию поклоннице-инвалиду

Директор Аллы Пугачевой рассказала, на что тратит свою пенсию Примадонна.
CT newsвчера в 15:22

Умерла актриса Мэри Элис

Американская актриса Мэри Элис, сыгравшая роль оракула Пифии в фильме "Матрица: Революция" (The Matrix Revolutions, 2003), ушла из жизни в возрасте 85 лет.
ТАСС18:50

Рогов: российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Мелитополь с помощью БПЛА

Член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов проинформировал о том, что попытка военных ВСУ нанести удар по гражданской инфраструктуре с помощью ударных беспилотников, была пресечена слаженной работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
Военное дело27 июля в 09:24

Пентагон: Госдеп одобрил продажу ФРГ 35 истребителей F-35 на сумму 8,4 миллиарда долларов

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
РИА Новостивчера в 15:28

Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин

Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, в кризисе виноват президент США Джо Байден, а не российский лидер Владимир Путин.
РИА Новости17:49

Обозреватель National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США

Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.
РИА Новости18:37

«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»

«Барселона» объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде.
Спорт-Экспрессвчера в 12:53