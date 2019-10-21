Общество
Российская газетаМедведев: «Регуляторная гильотина» улучшит условия для ведения бизнеса
Премьер-министр подчеркнул, что эта огромная работа будет завершена в ближайшей перспективе. "Начиная со следующего года, мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше", - заявил он.
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Медведев о гильотине, вымирающая Смоленщина и РЖД с душком: главные темы дня
Smolnarod.ru21 октября в 15:41
Медведев считает, что «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года
ТАСС21 октября в 01:14
Медведев: «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года
Коммерсантъ21 октября в 05:34
Медведев: «Регуляторная гильотина» улучшит условия для ведения бизнеса
Российская газета21 октября в 04:10
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Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Армия и оружие
Турция приостановила военную операцию в Сирии
Экономика
Силуанов: зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5%
В будущем году рост заработных плат работников бюджетной сферы, зарплаты которым повышаются в соответствии с указами президента России, составит не менее 5,4%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
Происшествия
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
Политика
Сочи принимает саммит «Россия-Африка»
Сегодня в сочинском образовательном центре "Сириус" открылся саммит "Россия-Африка", в работе которого принимают участие главы государств, руководители федеральных и региональных объединений и организаций из 43 африканских стран.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.