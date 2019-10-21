Общество

Российская газетаРоссийская газетаМедведев: «Регуляторная гильотина» улучшит условия для ведения бизнеса

Премьер-министр подчеркнул, что эта огромная работа будет завершена в ближайшей перспективе. "Начиная со следующего года, мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше", - заявил он.
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Медведев о гильотине, вымирающая Смоленщина и РЖД с душком: главные темы дня

Smolnarod.ru21 октября в 15:41

Медведев считает, что «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года

ТАСС21 октября в 01:14

Медведев пообещал отсечь мешающие бизнесу законы

Общественное телевидение России21 октября в 07:21

Медведев: «регуляторная гильотина» улучшит условия для бизнеса с 2020 года

Коммерсантъ21 октября в 05:34

Медведев: «Регуляторная гильотина» улучшит условия для ведения бизнеса

Российская газета21 октября в 04:10

Медведев рассказал о «регуляторной гильотине»

The Moscow Post21 октября в 02:00

Медведев рассказал о сложности работы над «регуляторной гильотиной»

News.ru21 октября в 08:25
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В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Lenta.ru 07:46
Общество

Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
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«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Происшествия

В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами

Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Lenta.ru вчера в 15:59
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Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Происшествия

В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Спорт

Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

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Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

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Сочи принимает саммит «Россия-Африка»

Сегодня в сочинском образовательном центре "Сириус" открылся саммит "Россия-Африка", в работе которого принимают участие главы государств, руководители федеральных и региональных объединений и организаций из 43 африканских стран.
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Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
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Общество

Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей

Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
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В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид

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РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

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Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
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Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

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Шоу-бизнес

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Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Кино

Культовый фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Югополис 07:46
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
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