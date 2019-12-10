Экономика
ТАССМедведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.
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Политика
Путин предупредил о риске повторения Сребреницы в Донбассе
Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".
Армия и оружие
Каратели открыли огонь по ДНР накануне «нормандского» саммита
Украинские оккупационные войска открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка в Донецкой Народной Республике.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
Лавров и Помпео провели встречу в Вашингтоне
В Вашингтоне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Футбол
Зидан: «Не думаю, что Азару потребуется операция»
Полузащитник «Реала» Эден Азар не полетит на родину на матч Лиги чемпионов против «Брюгге» по причине травмы голеностопа, которая оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Футбол
Анчелотти не собирается уходить в отставку
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Генком» (4:0) отрицательно ответил на вопрос об отставке.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Наука
Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае
В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Армия и оружие
«МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое».
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Хоккей
Наставник «Вегаса» высказался о возвращении Зыкова в состав
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан высказался о возвращении российского хоккеиста Валентина Зыкова в состав команды, передает Sport24.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Политика
Песков: следующий «нормандский» саммит может пройти в Берлине
Президенты встретятся еще раз в следующие четыре месяца. Следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.