Экономика

ТАССТАССМедведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.
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Подсчитаны траты России на импортозамещение

Lenta.ru08:00

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ТАСС06:18

Медведев отметил рост импортозамещения

РИА Новости06:39

Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

RT на русском06:38

В РФ на импортозамещение в 2019-2020 гг. выделили 1,3 трлн рублей

Интерфакс06:30

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Газета.Ru06:24

Медведев назвал расходы России на импортозамещение

REGNUM06:40
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