Экономика
ТАССМедведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.
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Общество
Названы место и дата похорон Лужкова
Культура
Названы победители литературной премии «Большая книга»
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Политика
Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео стартовала в Вашингтоне.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Гаджеты
Мессенджер WhatsApp перестанет работать
В следующем году мессенджер WhatsApp, владельцем которого является компания Facebook, перестанет функционировать на миллионах устройств во всем мире, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,66 копейки - до 70,3881 рубля, курс доллара уменьшился на 14,56 копейки - до 63,5788 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Происшествия
Фотограф-любитель признался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Задержанный был фотографом-любителем, на допросе он признался, что жертв заранее не выбирал, а просто убил случайных девушек.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
Политика
«Болгарский поток» начнет работу с 1 января
Космос
ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Футбол
Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»
Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Футбол
«Зальцбург» – «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги чемпионов
"Зальцбург" Если "Зальцбург" обыграет "Ливерпуль" практически с любым счетом (напомню, их очная встреча на "Энфилде" завершилась победой мерсисайдцев в голевой перестрелке 4:3), то команда Клоппа, очевидно, сойдет с дистанции самого престижного клубного турнира Европы.
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда
Ростовский рэпер Баста стал лицом автомобильного бренда GAC.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Политика
Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций
Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.