Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

Политика Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита» Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.

Гаджеты Мессенджер WhatsApp перестанет работать В следующем году мессенджер WhatsApp, владельцем которого является компания Facebook, перестанет функционировать на миллионах устройств во всем мире, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился до 70,39 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 11,66 копейки - до 70,3881 рубля, курс доллара уменьшился на 14,56 копейки - до 63,5788 рубля, следует из данных Банка России.

Авто КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Политика Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство Президент России Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство, однако прежде нужно проработать детали.