Экономика

ТАССТАССМедведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он считает необходимым увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей.
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Подсчитаны траты России на импортозамещение

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Интерфакс06:30

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REGNUM06:40

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

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