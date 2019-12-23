Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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«Северный поток — 2» будет достроен, заявил Медведев

РИА Новости13:17

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

РБК12:13

Медведев назвал некритичной задержку с «Северным потоком 2» на несколько месяцев

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RT на русском11:53

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Комсомольская правда11:53

Медведев заявил о завершении возведения «Северного потока-2», несмотря на санкции

Газета.Ru11:55

Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

ТАСС11:31
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
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