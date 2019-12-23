Политика
РЕН ТВМедведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что американские власти это понимают.
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Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции
Комсомольская правда11:53
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Самыми нежелательными новогодними подарками для россиян стали сувениры и символы года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Hi-Tech Mail.ru.
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Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
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Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
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Путин признался, что не пьет чай
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«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Экономика
Власти построят два кластера в Новосибирской области
«Программа развития Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции разработана с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности участников кластера, решения задач, направленных на повышение конкурентоспособности компаний», — говорится в сообщении областного правительства.
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Эксперт оценил поправки об условиях снятия санкций США с России
Согласно документу, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал "санкциями из ада", ограничительные меры должны применяться против России за "вмешательство" во внутренние дела США и "агрессию" против Украины.
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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
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Политика
США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.