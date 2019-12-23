Политика
Российская газетаМедведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.ТАСС11:31
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Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции
Комсомольская правда11:53
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