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"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС11:31

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Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

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«Северный поток — 2» будет достроен, заявил Медведев

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