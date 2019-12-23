Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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