Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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