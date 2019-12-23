Политика
RT на русскомМедведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Политика
Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Политика
МИД Украины протестует из-за запуска поездов в Крым и визита Путина
МИД Украины направил российской стороне ноту протеста в связи с визитом в Крым президента России Владимира Путина и запуском поездов на полуостров по Крымскому мосту.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Происшествия
Полиция Германии случайно нашла пропавшего подростка в шкафу педофила
В пятницу во время обыска квартиры 44-летнего мужчины, осужденного ранее за хранение детской порнографии, силовики обнаружили подростка в шкафу.
Политика
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Здоровье
На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос
Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе провели редкую операцию и извлекли из желудка шестилетнего ребенка ком волос длиной 18 сантиметров, сообщает пресс-служба городской больницы Нового Уренгоя.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА
Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Политика
Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы
Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Наука
Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Политика
В Германии ожидают летом завершения укладки «Северного потока-2»
Ранее завершение проекта ожидалось в конце 2019 г. Он отметил, что санкции допускались, но стали неожиданностью, потому что уже были достигнуты договоренности о сохранении транзита через Украину даже после запуска "Северного потока-2".
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Халк может перейти в «Эспаньол»
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного потребления воды
Излишнее употребление жидкости может способствовать ускорению распада белка и, как следствие, вымыванию из организма необходимых человеку витаминов и микроэлементов.
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.