Артиллерия западного производства может причинить проблемы бойцам союзных сил, однако не способна стать средством решительного перелома боевых действий в пользу ВСУ, сообщил Сергей Фомченков изданию «Украина.ру».
Британский боксер Дэниэл Дюбуа подал иск в суд штата Флорида против американского промоутера Дона Кинга, который, согласно исковому заявлению, не выплатил Дюбуа гонорар за состоявшийся 11 июня поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Тревора Брайана.
Минюст предложил исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.