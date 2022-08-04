Британский боксер Дэниэл Дюбуа подал иск в суд штата Флорида против американского промоутера Дона Кинга, который, согласно исковому заявлению, не выплатил Дюбуа гонорар за состоявшийся 11 июня поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Тревора Брайана.