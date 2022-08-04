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Медведев: Столтенберг забыл, кто победил во Второй мировой войне, история повторяется

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил
, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.
РИА Новости
По словам Медведева, Столтенберг забыл, кто одержал победу во Второй мировой войне.
Аргументы и Факты
Столтенберг назвал украинский кризис «самым опасным моментом для Европы со времён Второй мировой войны».
RT на русском
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Газета.Ru09:23
Медведев прокомментировал слова Столтенберга о недопустимости победы РФ на Украине
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