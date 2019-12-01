Медведев: «Тедеско жаловался на судейство? Это „Зениту“ надо бы сетовать на несправедливое удаление»

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Политика Путин разрешил силовикам сбивать дроны Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право силовикам сбивать беспилотники, если они находятся в воздухе незаконно.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Общество Обязательное сканирование лица при покупке сим-карт ввели власти Китая Власти Китая обязали сотовых операторов сканировать лица покупателей новых сим-карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства промышленности и информатизации КНР.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Мантуров прокомментировал закон о предустановке российского софта Yevgeny Philippov / Global Look Press Министр промышленности и торговли Денис Манутров заявил, что при грамотном подходе подписанный президентом РФ закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры цены не приведет к росту гаджетов.

Гаджеты Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.

Политика Зеленский отказался начинать войну в Донбассе Как ранее передавал News.ru, Владимир Зеленский признался, что у него есть «план Б» по Донбассу, однако отказался вдаваться в детали этого плана.

Спорт Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».

Космос Скорость солнечного ветра замедляется около Плутона Измерения, проведенные прибором «Солнечный ветер вокруг Плутона» (SWAP) на борту космического корабля «Новые горизонты» НАСА, дают важную новую информацию из самых отдаленных уголков космоса, которые когда-либо исследовались.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.