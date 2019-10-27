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МР7.руМедведев: «Зенит» выкупит Осорио, но не за 7 млн евро
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил 27 октября, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио, который сейчас выступает за сине-бело-голубых на правах аренды, сообщает «РБ-Спорт».
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:47
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода
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