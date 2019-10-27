Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.

с чего всё началось

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил 27 октября, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио, который сейчас выступает за сине-бело-голубых на правах аренды, сообщает «РБ-Спорт».

Медведев: «Зенит» выкупит Осорио, но не за 7 млн евро

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Общество На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.

Экономика РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Политика Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Космос Селфи актрисы свалилось с неба на ферму В рамках рекламной кампании «SpaceSelfie» Samsung отправил 24 октября этого года в стратосферу фотографию актрисы Кары Делевин, снятую на смартфон Galaxy S10 Plus.

Происшествия Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.

Общество Исследователи представили образ офисного работника через 20 лет Издание Fellowes совместно с группой ученых показало, как будет выглядеть офисный работник через 20 лет.

Происшествия Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.

Происшествия Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина В Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шоу-бизнес Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста» Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.

Кино Премьера нового фильма Андрея Кончаловского состоялась в Риме Премьера фильма «Грех» российского режиссёра Андрея Кончаловского прошла в Италии.

Происшествия Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Apple на поводу у OnePlus и Realme. Следующие iPhone получат 120-герцовые экраны Новые iPhone не будут первыми смартфонами со 120-герцовыми экранами и вряд ли будут первыми подобными массовыми моделями на рынке, но всё же радует, что Apple не будет тянуть несколько лет, прежде чем внедрить в свои устройства то, что есть у конкурентов уже давно.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.