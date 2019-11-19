Политика
РИА НовостиМедведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии длилось семь часов. Говоря о результате совместной работы, глава правительства заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована.
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Футбол
Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»
Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Футбол
Стал известен стартовый состав России на матч с Сан-Марино
Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Общество
Путин поддержал строительство моста через Лену
Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Политика
Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Политика
Трамп назвал условия заключения торговой сделки с Китаем
14 октября Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которой страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Столичные следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе Москвы.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Численность американского военного контингента в Саудовской Аравии в ближайшие недели будет увеличена до трех тысяч человек.
Наука
Как создают электрические самолеты: авиация будущего
Первые тестовые модели полностью электрических самолетов уже совершили успешные вылеты.
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Политика
Литва не оценила решение России вернуть Украине задержанные корабли
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Общество
«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».