Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии длилось семь часов. Говоря о результате совместной работы, глава правительства заявил, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована.
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Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по углублению интеграции

РБК14:07

Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции

RT на русском12:50

Медведев: у Белоруссии есть еще неделя, чтобы внести правки

REGNUM14:11

Румас: премьеры России и Белоруссии согласовали не менее 20 дорожных карт из 31

ТАСС13:09

Медведев надеется согласовать вопросы интеграции с Белоруссией к 8 декабря

Газета.Ru14:19

Россия и Белоруссия застыли над «дорожными картами»

Коммерсантъ13:09

Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией

РИА Новости13:25
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Футбол

Нобель: «Есть договоренность — „Локомотив“ не будет препятствовать отъезду Ал. Миранчука в Европу»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в новом выпуске подкаста Sport24 поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука.
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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Политика

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Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
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Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
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Футбол

Стал известен стартовый состав России на матч с Сан-Марино

Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020.
NewInform 13:52
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru вчера в 04:19
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Путин встретился с зампредом правительства РФ Акимовым

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Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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Трамп назвал условия заключения торговой сделки с Китаем

14 октября Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которой страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
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Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

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Происшествия

Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях

Столичные следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых малолетних детях в квартире на юго-западе Москвы.
Вести.Ru вчера в 14:24
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией

Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
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Армия и оружие

Трамп заявил, что США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии

Численность американского военного контингента в Саудовской Аравии в ближайшие недели будет увеличена до трех тысяч человек.
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Как создают электрические самолеты: авиация будущего

Первые тестовые модели полностью электрических самолетов уже совершили успешные вылеты.
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Футбол

Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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Политика

Литва не оценила решение России вернуть Украине задержанные корабли

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
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«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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