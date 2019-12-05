Экономика
REGNUMМедведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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Политика
Трампу будет предъявлено обвинение с целью импичмента — Пелоси
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что вскоре президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину.
Экономика
«Газпром» согласился продать акции газотранспортной компании из Латвии
Зачем "Газпром" продает акции "Газпром" согласился продать акции Conexus Baltic Grid после того, как это потребовала Латвия.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Политика
МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг подписание контракта с Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подписывал новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Спорт
Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Армия и оружие
Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Общество
Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Здоровье
После визита министра здравоохранения ОДКБ, где врачи пожаловались на зарплаты, проверят полностью
Сегодня министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провел встречу в ОДКБ, где врачи пожаловались на низкие зарплаты.
Футбол
Лукас Сантос: Никогда не жил в столь безопасной стране, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал об адаптации к жизни в России. Бразилец опроверг расхожее мнение о проблемах с расизмом в России.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Хоккей
Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Общество