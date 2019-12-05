Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.

Медведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

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Общество Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.