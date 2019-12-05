Экономика

REGNUMREGNUMМедведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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На инвестиционные проекты из ФНБ в ближайшие годы направят около 1 трлн рублей

ТАСС05:09

Медведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

REGNUM04:24

Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»

РБК04:42

Медведев пообещал израсходовать из ФНБ триллион рублей

Московский Комсомолец04:31

Раскрыты подробности трат главной кубышки России

Lenta.ru04:53

Медведев пообещал «распечатать» ФНБ на триллион рублей

Национальная служба новостей04:22

Правительство выделит из ФНБ 1 трлн рублей на развитие экономики России

ФАН04:20
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Политика

Трампу будет предъявлено обвинение с целью импичмента — Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что вскоре президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
REGNUM 10:40
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

РИА Новости вчера в 09:28
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину.
RT на русском 09:14
Экономика

«Газпром» согласился продать акции газотранспортной компании из Латвии

Зачем "Газпром" продает акции "Газпром" согласился продать акции Conexus Baltic Grid после того, как это потребовала Латвия.
РБК 06:36
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Политика

МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
Инфорос 06:43
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM 11:04
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг подписание контракта с Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не подписывал новый контракт. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
ProstoProSport 09:31
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 08:09
Спорт

Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 09:24
Армия и оружие

Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Новостной фронт 10:47
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери

Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Актуальные Новости 05:13
Здоровье

После визита министра здравоохранения ОДКБ, где врачи пожаловались на зарплаты, проверят полностью

Сегодня министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков провел встречу в ОДКБ, где врачи пожаловались на низкие зарплаты.
Екатеринбург Онлайн 11:19
Футбол

Лукас Сантос: Никогда не жил в столь безопасной стране, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал об адаптации к жизни в России. Бразилец опроверг расхожее мнение о проблемах с расизмом в России.
Bookmaker-ratings.ru 11:13
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Хоккей

Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
DixiNews 03:37
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
RT на русском 09:43
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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