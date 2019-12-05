Экономика

REGNUMREGNUMМедведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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